Quotidiano.net - Per i commercialisti: "adesioni flop, meno di 750mila". Le novità in manovra

Mentre lacambia (nella foto il viceministro dell’economia Maurizio Leo), arrivano i dati del concordato biennale preventivo. Non più così attesi, visto che il gettito non servirà a finanziare la riduzione dell’Irpef per le classi medie. In ogni caso le risorse non sarebbero bastate: il bilancio, tracciato dai, parla di "di 750.000" complessive che lo fanno definire senza mezzi termini "un" dal presidente dell’Unione dei giovanied esperti contabili, Francesco Cataldi. Il gettito definitivo non sarà, infatti, molto superiore alla stima di 1,3 miliardi circolata al termine della prima scadenza, a fine ottobre, quando avevano aderito in 522mila. Tra lein arrivo nella, il sottosegretario al Mef, Federico Freni, conferma il prelievo sulle scommesse online.