Romatoday.it - Paura nell'ex hotel occupato. Fiamme sulla Prenestina, persone evacuate

Leggi su Romatoday.it

'exdi via, al civico 944. Secondo quanto appreso, il tutto è avvenuto in una stanza al secondo piano della struttura intorno alle 14 di sabato dicembre. Dai primi riscontri, si tratterebbe di un principio di incendio. Ma gli interventi sono ancora in atto. .