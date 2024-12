Sondriotoday.it - Parte la nuova era biancazzurra

Leggi su Sondriotoday.it

Non si sono ancora spente la grande emozione e l'eco di tutte le dichiarazioni per l'approdo sulla panchina dellaSondrio di Marco Amelia, ma domani è già tempo di tornare a fare sul serio: i biancazzurri valtellinesi, infatti, vanno a far visita alla Varesina, in un match valido per la.