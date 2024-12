Calcionews24.com - Parma, Pecchia: «Verona pericoloso, servirà questa cosa…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabio, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il. I dettagli Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida al. SCONFITTA CONTRO L’INTER – «Un po’ di tutto, chiaramente che si può fare sempre migliorare, che ci deve esser .