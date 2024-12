Secoloditalia.it - Parenzo, Mentana e Cairo: ad Atreju non tutta “La7” viene per nuocere. Manca il PG, “Partito Gruber”

Anche un importante canale televisivo generalista può avere un animo lacerato dai sentimenti, dalle passioni, può nascondere al suo interno, un duplex, quel filo telefonico sdoppiato che teneva unite le famiglie di una volta costringendo i vicini di casa ad ascoltare le conversazioni altrui prima di arrendersi all’idea che la chiamata non fosse per lui.“La7”, per esempio, è un classico esempio di divaricazione esistenziale, mistica, ma anche politica e perfino deontologica, dove convivono un “della miltanza”, la cui leader è Lilli, ex europarlamentare di sinistra, con un vice come Corrado Formigli, che si autocarica a palla contro la destra nella sua “Piazza pulita”, e un bel po’ di discepoli di quella sinistra giornal-chic, come Tiziana Panella, Massimo Gramellini e Corrado Augias, che a un evento comein genere si dedicano per fare le pulci alle frasi di Delmastro o alla ricerca di un braccio alzato, fosse anche solo per ordinare un caffè al bancone affollato.