Tg24.sky.it - Papa: è brutto che in alcune culture si eliminino i malati

Leggi su Tg24.sky.it

"La malattia spesso fa precipitare la persona e la sua famiglia nel buio del dolore e dell'angoscia, generando solitudine e chiusura. A livello sociale, è spesso percepita come una sconfitta, qualcosa da nascondere, eliminare: si scartano iin nome dell'efficienza e della forza, si emargina la sofferenza perché fa paura e ostacola i progetti". CosìFrancesco ricevendo in udienza l'Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. "In altrepure si eliminano i, si eliminano, e questo è", ha aggiunto a braccio il Pontefice che ha sottolineato come sia "urgente rimettere al centro la persona malata, con la sua storia, le sue relazioni, quelle familiari, quelle amicali, quelle terapeutiche per trovare senso al dolore e dare risposta ai tanti perché”.