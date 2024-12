Ferraratoday.it - Palazzina in fiamme nella notte, intervengono i vigili del fuoco

Leggi su Ferraratoday.it

fra venerdì 13 e sabato 14, un incendio si è sviluppato in unadi tre piani a Portomaggiore. L'episodio è avvenuto intorno alla mezza, in uno stabile in via Bernagozzi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLehanno aggredito in particolare il tetto.