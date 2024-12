Padovaoggi.it - Padova, Alessandro Capelli: «Stiamo facendo qualcosa di importantissimo, mente già alla Clodiense»

Un anno dopo, in quel caso era il 3 dicembre, ancora a segno. Quando vede Lumezzanesi accende e soprattutto va in rete. Quarto sigillo in campionato, quinto in stagionale, rete fondamentale per aprire una partita molto importante e spingere ila quota 48 punti. «Felice.