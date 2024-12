Romatoday.it - Oltre 270 scatole di Natale per chi è in difficoltà: i bambini dell’Appio Latino insegnano la solidarietà

Sensibilizzare i più giovani sull’importanza di aiutare chi è meno fortunato, trasmettendo il valore del dono. Questo l’obiettivo del progetto “diRoma”, promosso dall’associazione “WOW - Wonder of World Amici per Sempre ODV” in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale “A.