Agrigentonotizie.it - Occupazione abusiva di suolo pubblico e mancanza di autorizzazione: chiusi 4 ristoranti in 6 mesi

Leggi su Agrigentonotizie.it

di Scia edi. Queste le irregolarità che, per la maggior parte, caratterizzano (in negativo naturalmente) le attività commerciali di Agrigento. In sei, gli agenti della polizia municipale hanno chiuso 4 esercizi adibiti alla ristorazione e hanno.