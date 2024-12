Nuovo Codice della strada in vigore oggi alcol e neopatentati | cosa cambia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Entra in, sabato 14 dicembre 2024, in. Tra le principali novità, regole più severe per chi guida sotto l’effetto dio droga, per chi utilizza il cellulare mentre guida. Nuove norme riguardano anche la circolazione con i monopattini. Chi guida usando uno smartphone rischia una multa .