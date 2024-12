Anteprima24.it - Nuovo codice della strada, a Napoli prima multa per il cellulare

Tempo di lettura: < 1 minutoA, lacontravvenzione per aver violato le norme delè stata fatta dalla Polizia municipale di buon’ora: il malcapitato era al telefono mentre guidava. Dal Comune fanno sapere che sono partiti in tutta la città i controlliPolizia Locale per il rispetto delle norme del: nellamattinata, in Corso Umberto, il primo verbale è stato fatto per uso del cellulare alla guida, un’infrazione per la quale le nuove norme in vigore da oggi prevedono, oltre alla sanzione, anche il ritiro brevepatente da 7 a 15 giorni. Entro le 13 sono stati 6 i verbali elevati, tutti per la stessa infrazione a conducenti di entrambi i sessi. L'articolo, aper ilproviene da Ante24.