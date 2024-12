Trevisotoday.it - Non ci sono più "handicappati", ma solo "persone con disabilità"

Leggi su Trevisotoday.it

Con circolare numero 0151982 del 25 ottobre 2024, e in riferimento alla legge 62/2024, già in vigore dal 30 giugno 2024, deve cambiare la terminologia per ledisabili. Non ci saranno piùcon handicap o disabili gravi. Ma: "condizione di" (per