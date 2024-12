Lanazione.it - “No alla guerra“. D’Andrea espone in Municipio

L’arte diventa un messaggio di pace che grida “no“: un messaggio che scalda il cuore e pacifica gli animi e dona all’atmosfera del Natale il calore di un grande abbraccio e pone, in questi giorni di festa, l’attenzione anche su una altra drammatica pagina della società: la violenza sulle donne e lo fa con il colore rosso, colore che questa volta ricorda il sangue femminile. L’opera messaggio è quella di Lorenzo, il pittore caro al pontefice, che da oggi impreziosisce il. La opera diè un dipinto su tela di grandi dimensioni, 6 metri per tre metri, e si intitola “No, la fossa comune Bucha 2022“, si inaugura oggi alle 11 indove è ospitata nella sala consiliare Pierantonio Graziani fino all’inizio del nuovo anno. L’artista attraverso questo dipinto di grande impatto emotivo denuncia l’orrore dellae valorizza, in questo modo, il valore e l’importanza della pace.