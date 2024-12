Ilnapolista.it - Neres: «Preferisco giocare a destra, ma posso giocare anche al centro e a sinistra (come stasera)»

David, attaccante del Napoli, è intervenuto nel pre-gara di Udinese-Napoli in diretta ai microfoni di Dazn. Focus del suo intervento la gara odierna tra i bianconeri e il Napoli, che dovranno inseguire l’Atalanta ora che i bergamaschi hanno vinto in casa del Cagliari (con un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù da Pairetto).: «Conte non mi ha chiesto nulla di particolare»Di seguito quanto dichiarato integralmente all’emittente:«Sono pronto, in allenamento ho provato a dare il meglio di me e voglio aiutare la squadra. Conte non mi ha chiesto niente di particolare, solo di aiutare la squadra per portare a casa i tre punti.perché col piede invertito faccio meglio, maale a. Ciò che conta è fare bene»Udinese-Napoli, le formazioni ufficialiDi seguito le scelte definitive dei due tecnici:UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.