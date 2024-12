Lanazione.it - Natale a Firenze, vigilia a ritmo di jazz al Mercato Centrale

, 13 dicembre 2024 - Ildisi prepara a festeggiare ladicon un appuntamento speciale all'insegna della buona musica e del buon cibo. L’evento “iamo di Gusto”, in programma solitamente ogni martedì alle 18:30 al primo piano del, diventa “in”: unadiversa all’insegna delle sonoritàdeclinate in senso natalizio. A partire dalle 18.30 Camilla Less alla voce, Lorenzo Consigli al contrabbasso, Giovanni Pecchioli al clarinetto e sax, e Sergio Rizzo alla chitarra regaleranno ai presenti un'esperienza musicale unica, perfetta per entrare nello spirito delle festività. La musicadel resto è un linguaggio universale che riesce a creare un'atmosfera di condivisione e calore. L’idea deldiè unire le persone, offrendo un'esperienza che stimola i sensi con ile la cucina tipica del