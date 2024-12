Ilgiornale.it - Muore il fondatore del marchio Mango. È precipitato nel vuoto mentre era in montagna

Una giornata di svago a fare trekking tra le sue amate montagne si è trasformata in tragedia per l'imprenditore Isak Andic,del, che ha perso la vita precipitando in un burrone