Muore a 38 anni alla battuta di caccia. Il padre colto da malore durante i soccorsi

Marliana (Pistoia), 14 dicembre 2024 – Unlo ha sorpreso mentre si trovava in una zona impervia, a circa un chilometro di distanza dstrada, impegnato in unadinei boschi di Marliana. Tragedia per un 38enne di Chiesina Uzzanese. E’ successo oggi pomeriggio: scattato l’rme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, i carabinieri e il 118. I sanitari hanno provato di tutto, ma le manovre di rianimazione non hanno dato esito. A quel punto i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo.le manovre di soccorso il, tra i primi a prestare soccorso al 38enne, si è sentito male a sua volta ed è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale.