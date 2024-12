Sport.quotidiano.net - Morutan trascina Il Pisa Primavera contro il Monopoli. All'Arena finisce 5-0

, 14 dicembre 2024 - Una prestazione convincente del, che travolge ilcon un netto 5-0 in un'amichevole che ha visto tra i protagonisti assoluti Olimpiu, al rientro 'in prestito dalla prima squadra' dopo il suo infortunio. Il fantasista nerazzurro, vicino al rientro, ha dato spettacolo nella gara giocata con la, mostrando sprazzi di classe e siglando una splendida rete su punizione. Lacosì risale al terzo posto. Impiegato come fuoriquota per ritrovare il ritmo partita,è stato la stella del match. Ritmi comprensibilmente bassi, ma giocate di qualità che hanno fatto la differenza. È stato lui a sbloccare la gara al 31' del primo tempo con una magistrale punizione di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Prima del gol, aveva già messo in mostra il suo talento con un cross al bacio per Raychev, che aveva sfiorato la rete calciando al volo di poco a lato.