Oasport.it - Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 14 dicembre, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

, sabato 14, quinta e penultima giornata deidiin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare da cui ci si aspetta qualcosa di rilevante, in considerazione dei tanti record del mondo ottenuti nei primi quattro giorni nella capitale magiara, con una devastante Gretchen Walsh. In casa Italia si spera di arricchire il proprio medagliere, attualmente fermo a tre argenti.Nelle batterie fari puntati su Alberto Razzetti che, dopo aver conquistato ieri anche la medaglia nella 4×200 stile libero, tenta la carta dei 400 misti. Vedremo quanto sarà rimasto nel serbatoio del ligure. A seguire i 50 stile libero donne e uomini con la sempre più convincente Sara Curtis, Silvia Di Pietro, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri.Nei 50 rana donne ci sarà la possibilità per rifarsi di Benedetta Pilato, dopo la brutta uscita di scena nei 100.