Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta mostruosi | un clamoroso dato statistico

Manca ancora un giorno al termine deidiina Budapest (Ungheria). La Duna Arena sta regalando non poche emozioni e ilche lascia senza fiato è quello legato al numero di record del mondo che sono stati siglati finora. Si è già certi di aver assistito a qualcosa che non si era mai visto, perché 24 WR nel medesimo campionato sono un inedito.Il precedente primato alltime risalita all’edizione 2014 di Doha, dove si raggiunse quota 23. Indubbiamente, questa manifestazione sta avendo un grande impulso dalla squadra americana, in grado solo con un’atleta di portarsi a casa nelle prove individuali ben 8 record. Stiamo parlando di Gretchen Walsh.Assurdo quanto sta facendo la nuotatrice degli States, capace di siglare tempi fantascientifici con una facilità irrisoria, in corrispondenza di ogni entrata in acqua.