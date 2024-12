Forlitoday.it - Mobile imbottito, Zattini (Ascom): "Da Divanopoli cosa è cambiato? I controlli devono essere costanti"

Leggi su Forlitoday.it

in quasi 18 anni?". Questa la domanda che si pone Alberto, direttore di-Confcommercio Forlì commentando lo sciopero nei giorni scorsi gli undici lavoratori della Sofalegname, azienda di Forlì che produce intelaiature in legno per divani. "Quella che al tempo .