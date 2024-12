Ilfoglio.it - Milei show ad Atreju. Ad accoglierlo Meloni: "Con lui rivoluzione culturale"

"Ringrazio Giorgiaper l'invito. Io qui sento di essere in famiglia". Il presidente dell'Argentina Javierè stato il super ospite che ha concluso gli appuntamenti più importanti del penultimo giorno di. È stata proprio la premier adsul palco: "Sono molto contenta di averlo qui stasera. Lui sta portando una verain una nazione sorella dell'Italia", ha detto. Prima di lui, sul palco ha tenuto un discorso il premier libanese Najib Mikati. Le due presenze istituzionali sono ciò che ha spinto la nostra presidente del Consiglio a venire ad alla a kermesse di Fratelli d'Italia con un giorno d'anticipo: da programma lei chiuderà la kermesse domani, dopo gli interventi dei vicepremier Tajani e Salvini. "Libertà, libertà, libertà". È questo il coro che si è alzato non appena il presidenteha iniziato il suo discorso dentro la tensostruttura allestita al Circo Massimo, tutto in argentino e senza traduzione per il pubblico.