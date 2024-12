Liberoquotidiano.it - Milan, rumors: la scelta drastica di Paulo Fonseca, che fine fa Theo Hernandez

-Genoa si annuncia una partita tesissima. Sia perché i rossoneri devono recuperare lo svantaggio dalle altre pretendenti a un posto in Champions, sia perché in casa del Diavolo ci sono diversi problemi da risolvere. Primo fra tutti, lo scontro trae alcuni senatori. Dopo la partita contro la Stella Rossa - vinta dai rossoneri 2 a 1 -, l'allenatore portoghese si è scagliato contro alcuni giocatori. Senza però menzionare i nomi. Ma gli indiziati sembravano proprioe Calabria. Il capitano dei rossoneri, però, ha voluto subito chiarire e smentire sui social le voci che lo davano in rotta di collisione con. Lo stesso non si può dire per il terzino francese, sul quale c'è ancora un alone di mistero. Stando a quanto riporta Sky Sport,potrebbe finire in panchina contro il Genoa.