Meteo: weekend bagnato al Centro-Sud, piogge previste su Calabria e Sicilia

Al via ilcon tempo instabile specie sui settori tirrenici del-sud , Basilicata e Salento con acquazzoni e temporali localmente di forte intensità. Per oggi, sabato 14 dicembre, ilItaliano prevede molte nubi al nord, ma con tempo mediamente asciutto. Domenica, invece, si prevede tempo in deciso miglioramento, salvo residui disturbi tra Basilicata, Puglia,e nord.