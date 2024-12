Messinatoday.it - Mercatini di Natale e dove trovarli nel Messinese

Leggi su Messinatoday.it

Artigianato, oggetti particolari e idee regalo originali per utti i gusti in occasione delle feste e perchè no ci sono quelli dedicati all'enogastronomia natalizia. Chesarebbe senza i? Dalla città alla provincia sono numerosi quelli allestiti in queste festività, non c'è che.