Fanpage.it - Meno 36 minuti di vita sana per ogni hot dog: quali alimenti evitare per vivere più a lungo e in salute

Leggi su Fanpage.it

Un gruppo di ricercatori dell'Università del Michigan ha condotto uno studio in cui ha calcolato il rischio per lae per l'ambiente per ben 5.800specifici. Per ciascuno sono stati calcolati quantidi, ovvero senza malattie, si guadagnano o si perdono asingolo consumo. Tra i peggiori la carne rossa lavorata e le bevande gassate zuccherate.