Inter-news.it - Marotta: «Natale uguale famiglia e Inter è famiglia!» Poi su Oaktree

alla festa didell’ha parlato del concetto die poi ha voluto ringraziareper questi primi mesi di lavoro. Queste le sue parole riprese da Sky Sport.– Il presidente Beppeha aperto in questo modo il discorso alla festa didell’, tenutasi ieri sera: «La festa diè per antonomasia quella dellae vorrei sottolineare questo concetto: noi siamo una, un insieme di persone con grandi valori, e questo è l’aspetto più importante. È un momento in cui, come in tutte le famiglie, si fa anche un consuntivo, della stagione passata che è stata splendida, e di quella in corso». RINGRAZIAMENTI – Poiha voluto spendere qualche parola sulla nuova proprietà americana: «Abbiamo avuto un cambiamento nell’assetto societario con l’arrivo die sento di esprimere loro un grande ringraziamento: sono arrivati in punta di piedi, senza fare proclami e hanno sposato in pieno i valori dell’per dare continuità storica al club nel rispetto della sostenibilità».