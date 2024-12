Lanazione.it - Maratona di nuoto per Aisla. Bracciate di solidarietà a Mezzana

Una nuotata capace di unire sport e beneficenza, giunta ormai alla terza edizione, che mira a sostenere i malati di sclerosi laterale amiotrofica. E’ quanto promette "Una Vasca per", ladinon competitiva organizzata dal Csi e dal Cgfs per raccogliere fondi in favore della sede pratese dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza prevista nella piscina di, chiamando idealmente all’appello ogni appassionato diche dalle 13 di oggi alle 13 di domani voglia nuotare per una buona causa (coprendo la distanza che preferisce). E anche chi non vuole o non può scendere in vasca, ha comunque l’occasione di poter contribuire all’evento donando: IT19I0306921526100000012765 è l’Iban. Per partecipare è richiesto un contributo minimo di 10 euro sotto forma di offerta libera che verrà utilizzato, insieme a tutte le donazioni raccolte durante la manifestazione, per garantire servizi di assistenza ai malati e di supporto alle famiglie del territorio pratese.