Manvora in Aula Camera forse mercoledì

18.00 La Manovra potrebbe andare inalla18 dicembre, dopo che lo stallo in Commissione Bilancio ha imposto lo slittamento dell'iniziale data di lunedì 16. La Commissione Bilancio riprende lunedì con l'esame degli emendamenti di governo e relatori, mentre il voto sul matdato al relatore dovrebbe arrivare martedì in maatinata, prima delle comunicazioni a Montecitorio della premier Meloni in vista del Consiglio europeo.