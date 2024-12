Manovra Conte | no salario minimo governo vuole quello massimo a ministri

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 dic. (askanews) – “Forse non ci siamo spiegati bene. Avevamo chiesto coldi alzare lo stipendio a chi guadagna 4 o 5 euro l’ora, invece Meloni e soci propongono il ‘al’ per i!”. Lo scrive sui social il leader del M5s Giuseppe, commentando l’ipotesi di un aumento di stipendio per inon parlamentari, da inserire in. “+1 euro e 80 centesimi al mese per i pensionati minimi, +7.193 euro al mese per chi ha incarichi di. Hanno messo l’Italia sottosopra”, conclude. L'articolo: noproviene da Ildenaro.it.