Luvumbo, infortunio in Cagliari-Atalanta! A rischio contro l'Inter: le condizioni

Tegola per Davide Nicola nel corso di. Zitosi infortuna ed è costretto ad uscire dal campo. Diventa ala sua presenza nella sfida.TEGOLA – Arrivano guai per Davide Nicola nel corso del secondo tempo di. Quando il match all’Unipol Domus è ancora bloccato sullo 0-0 e le squadre sono rientrate in campo dagli spogliatoi per disputare i restanti 45 minuti, Zitoincorre in un. Nasce tutto dal fallo tattico di Marten De Roon al 48? sul calciatore angolano. Cadendo il nerazzurro ha accidentalmente colpito la caviglia dell’attaccante del, che resta molto dolorante a terra.infortunato rischia? Ecco cos’è accaduto inUSCITA ANTICIPATA – Per De Roon, tra l’altro diffidato, arriva il cartellino giallo da parte dell’arbitro, mentreal 52? è costretto ad uscire.