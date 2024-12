Spazionapoli.it - Luigi e la dedica a Meret nella Tesi di laurea: “Mi ha insegnato a non mollare” – Esclusiva

Ultimissime Napoli – L’intervista, il giovane neoto che hato la suaad Alex: le dichiarazioni sono emozionanti Tra le ultimissime Napoli più belle di queste ore, c’è sicuramente la storia di. Ha 22 anni, si è appenato in Lettere Moderne. Laè su Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino e ha deciso dirla a tutte quelle persone che in questo viaggio e percorso universitario lo hanno aiutato a non.Oltre alla sua famiglia ha inserito Alexcome esempio di “testa bassa, andare avanti e lavorare”. Un gesto fatto con il cuore, da parte di un giovanissimo che ha superato tutti gli ostacoli per riuscire arsi. Un po’ come il portiere del Napoli, che nonostante le difficoltà, due anni fa si riuscì are campione d’Italia.