"L'ortopedia dell'ospedale è una vera eccellenza"

Una storia di buona sanità. A raccontarla è la camerte Donatella Pazzelli, che ringrazia il reparto di ortopedia e traumatologiadi Camerino. Di recente la presidentessa dell’associazione Corsa alla Spada e Palio si è sottoposta a un intervento chirurgico. "Il direttore del, dottor Leonardo Pasotti, primario dal 2021, è riuscito a creare un pool di specialisti che operano con grande competenza e passione in questo piccolo reparto all’avanguardia,della sanità non solo marchigiana – spiega Pazzelli –. Desidero ringraziare innanzitutto lui, il suo personale medico e infermieristico e gli oss per la professionalità, la dedizione e la gentilezza che riservano a coloro che si rivolgono al reparto per problemi ortopedici. Un grazie particolare al dottor Daniele Pupilli, che mi ha seguito anche nei mesi precedenti all’intervento, e al dottor Stefano Sfascia, alla dottoressa Tiziana Ciccola e tutto il personale della sala operatoria.