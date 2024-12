Quotidiano.net - L’orrore dei due neonati sepolti in giardino. La Procura: forse era vivo anche il primo

Ilfiglio di Chiara Petrolini – la studentessa parmigiana 21enne accusata di aver ucciso e sepolto neldella villetta dove viveva a Vignale di Traversetolo i suoi due piccoli appena partoriti, a maggio 2023 e ad agosto 2024 – potrebbe essere statoalla nascita. È quanto emergerebbe dalle relazioni medico-legali depositate dai consulenti nominati dalladella città emiliana. In base all’analisi condotta dal medico legale, Valentina Bugelli, e dall’antropologa forense, Francesca Magli, sui resti del piccolo – sepolto sotto una trentina di centimetri di terra – non si possono fornire certezze assolute, vista "l’assenza di strutture molli o tessuti cartilaginei" ma nella relazione risulterebbe "del tutto prospettabile che la causa del decesso non sia da ascriversi a una Mef (morte endouterina fetale) ante partum".