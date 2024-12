Sport.quotidiano.net - Lo Spezia frena a Marassi. Ghidotti para tutto, gli Aquilotti pareggiano con la Samp

Leggi su Sport.quotidiano.net

Genova, 14 dicembre 2024 – Losbatte su un grandee così il derby ligure si chiude sullo 0-0. Impresa soltanto sfiorata per la formazione di D’Angelo, che non va oltre il pari in casa di unain cerca di riscatto dopo la batosta di Sassuolo. I blucerchiati, alla prima con Semplici in panchina, rischiano più volte di capitolare, ma trovano nel proprio portiere l’arma giusta per tornare a muovere la classifica. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ad inizio ripresa miracolo dopo un minuto del portiere Gori che smanaccia il colpo di testa da parte di Coda. La risposta delloal 27' con Wisniewski masi supera. Ed è ancora bravo il portiere doriano sulla palla 'sporca' dal limite di Degli Innocenti. Ma è da applausi a scena aperta al 40' quando riesce a togliere dall'incrocio dei pali il chirurgico colpo di testa da parte di Pio Esposito.