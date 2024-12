LIVE – Talmassons-Busto Arsizio 0-0 10-11 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la tredicesima giornata di andata diA1di. La squadra di coach Leonardo Barbieri, dodicesime in classifica, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare altri punti importanti in chiave salvezza. Serve però una grande prestazione per fermare le farfalle di Enrico Barbolini, determinate a conquistare il nono successo stagionale per difendere il quinto posto anche in ottica accoppiamenti di Coppa Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 20.45 di sabato 14 dicembre al Palazzetto dello Sport di Latisana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra CdaFvg ed EUrotek Uybadella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.