LIVE Sci alpino, Gigante Val d'Isere 2024 in DIRETTA: Odermatt per il riscatto, De Aliprandini punta azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelmaschile di Val d’Isère valevole per la Coppa del Mondo di sci/2025.Gerarchie che sono meno scontate del previsto in questa specialità: il dominatore sulla carta doveva essere Marco, ma lo svizzero sta vivendo una crisi per quanto riguarda ilcon tre uscite di fila nelle ultime tre gare considerando anche le finali di Saalbach del marzo scorso. In due gare sono arrivati zero punti e due errori che possono minare la sua fiducia.Tanti però sono i pretendenti a cominciare dai norvegesi Atle Lie McGrath e Henrik Kristoffersen che sono sempre ai vertici, così come Alexander Steen Olsen che ha vinto l’opening a Soelden. Occhio soprattutto a Lucas Pinheiro Braathen che è già in testa alla classifica di specialità e, dopo il primo podio portato in dote al Brasile a Beaver Creek, oggi partirà con il pettorale 20 e può avere le carte in regola già per vincere.