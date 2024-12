Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Gut favorita, Brignone e Goggia lanciano la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dellafemminile die del gigante maschile di Val d’IsereBuongiorno e benvenuti allatestuale dellalibera femminile in programma a(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 19.00 italiane, ci saranno 45 atlete da 10 Paesi.In casa Italia saranno ben dieci le azzurre al via nella gara odierna: Federica, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicol e Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Sara Thaler, Vicky Bernardi e, soprattutto, la rientrante Sofia.Proprio Sofiaha fatto segnare ieri il miglior tempo nell’ultima prova cronometrata, con distacchi importanti sulle più immediate inseguitrici: le statunitensi Laurena Macuga e Breezy Johnson hanno chiuso rispettivamente a 1?10 e 1?27, mentre l’elvetica Lara Gut-Behrami si è piazzata quarta a 1?29.