LIVE – Inseguimento femminile Hochfilzen 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Latestualedell’10km di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Dopo l’ottima prestazione di squadra dell’Italia nella gara più corta, le azzurre tornano sulla pista austriaca per togliersi altre soddisfazioni. Dorothea Wierer ha pagato un paio di errori nella sprint e nella pursuit parte con 40 secondi di ritardo dalla tedesca Franziska Preuss, che vuole provare a centrare la doppietta. Al via di questo primostagionale anche le azzurre Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice e Martina Trabucchi. Si preannuncia spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 12.15 di sabato 14 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedell’diper non perdersi davvero alcuna emozione.