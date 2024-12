Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: Wierer cerca una rimonta per sognare in grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’della tappa di, secondo appuntamento della coppa del mondo di/2025. Per la prima volta in stagione le atlete si misureranno in questo format, che prevede 10 km e 4 poligoni. Al via di questa prova ci saranno 6 italiane: tutte le atlete azzurre presenti in Austria hanno terminato la sprint tra le prime 60 qualificandosi alla gara odierna.La prima italiana a partire in questa gara sarà Dorothea. La veterana italiana ha iniziato molto bene questa stagione in cui ha già ottenuto due top 10. Nella sprint di ieri l’altoatesina ha sognato a lungo la vittoria, che è sfumata nel secondo poligono a causa di due errori. Nonostante i due giri di penalitàha chiuso al nono posto a 40 secondi da Franziska Preuss, nuova leader della classifica generale.