Romatoday.it - L’intollerabile ritardo del vaccino per la bronchiolite. Nel Lazio migliaia di neonati rimandati ad anno nuovo

Leggi su Romatoday.it

Prove tecniche di autonomia differenziata? Per qualcuno la scelta del ministero della Salute, a settembre di quest’, di consentire l’erogazione gratuita della profilassi per il virus respiratorio sinciziale, la, solo nelle regioni non sottoposte a piano di rientro - tutte.