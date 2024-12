Ilfoglio.it - Lettura e identità: quando i libri svelano chi siamo

Leggi su Ilfoglio.it

Spesso amiamo certiperché vi troviamo pensieri che ci rivelano qualcosa di noi stessi che non eravamo stati in grado di articolare compiutamente. Pensieri e parole dirompenti, che appaiono t. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti