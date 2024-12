Lecce sequestrati 14 tonnellate di fuochi d' artificio e 37mila giocattoli contraffatti

Liberoquotidiano.it - Lecce, sequestrati 1,4 tonnellate di fuochi d'artificio e 37mila giocattoli contraffatti

Leggi su Liberoquotidiano.it

La compagnia della guardia di finanza di Gallipoli () ha sequestrato 1,4did', denunciando due persone. Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno individuato un esercizio commerciale di grandi dimensioni nel basso Salento che fungeva da centro di stoccaggio illecito per la successiva rivendita al dettaglio, di numerosicon marchidi brand registrati anche a livello internazionale, tra cui 'Disney, Marvel, Pokémon, Nintendo, Mattel e Pop!'. Nel complesso sono statioltre 37 mila, tutti destinati al mercato locale, con elevato rischio per i bambini, anche in considerazione della mancanza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa italiana ed europea. Durante le operazioni di polizia giudiziaria, sono stati trovati e sottoposti a sequestro probatorio oltre 370 mila pezzi did', molti dei quali con un elevato livello di contenuto esplosivo netto, per un totale di oltre 1,4e circa 2,5 quintali di polvere pirica attiva.