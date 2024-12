Ilgiornaleditalia.it - Lecce in emergenza, Giampaolo "Col Monza serve gara di spessore"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Dobbiamo essere competitivi sotto tutti i punti di vista", dice il tecnico dei salentini- Uno scontro diretto da non fallire. Vale per ildi Marcoe per ildi Alessandro Nesta, squadra ultima in classifica, ma verso la quale il tecnico salentino ha grande stima. "Il Mon