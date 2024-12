Ilgiorno.it - Le storie del parco Ravizza. Il passato “equivoco“ e il presente dei bambini

Chi ha una certa età lo ricorda come il “dei travestiti“, qualcun altro racconta dei primi ritrovi degli studenti della vicina Bocconi. Una ridda disi intrecciano nel, in zona Porta Lodovica. Fu il primo giardino pubblico lungo la circonvallazione esterna, realizzato a inizio ‘900 come area verde per il quartiere in via di costruzione. Dedicato a una femminista ante litteram, oggi è preso d’assalto da cani e, runners e studenti, ragazzi che si allenano e indiani che giocano a cricket. Ma anche poveri e senzatetto con i sacchi pieni di cibo, ricevuto nella vicina sede del Pane Quotidiano: "Molti di loro organizzano un mercatino e provano a vendere qualcosa", racconta Franco Verderi, che abita in zona da quarant’anni - Comunque è unbellissimo e ben frequentato".