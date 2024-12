Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 14 dicembre

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142024. Ariete Il piacere di fare delle innovazioni nell'ambiente domestico per renderlo più accogliente, il gusto della sfida nelle attività, la ritrovata grinta e la voglia di fare cose nuove per rendere più interessante la vita. Siete insomma stanchi delle situazioni ripetitive, in cui vi siete trovati vostro malgrado. Ma perché non avete reagito prima? Oggi inizia il plenilunio in Gemelli, evento per voi positivo per cambiare il binario. Un ritardo non impedisce di vivere una sera passionale. Toro Dopo l'amore e la casa, Luna mette l'accento sulle questioni finanziarie, beni patrimoniali, divisioni e spartizioni.