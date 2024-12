Calcionews24.com - Lazio Inter, Parolo: «Ecco che tipo di partita sarà all’Olimpico. La mia favorita è questa»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex centrocampista èvenuto per approfondire il discorso legato al match di lunedì traMarco, ex centrocampista della, ha rilasciato una lungavista a Tuttosport per parlare dell’imminente sfida di lunedì prossimo tra i biancocelesti e l’di Simone Inzaghi.– «Una gara scudetto? È una sfida per le ambizioni dei biancocelesti, .