Chietitoday.it - Ladri in un'appartamento a Chieti: rubati gioielli per un valore di 500 euro

Leggi su Chietitoday.it

Un furto in un'abitazione in via della Misericordia aè stata denunciata in questura. Nella serata di venerdì 7 dicembre i proprietari, dopo essere usciti di casa, sono stati allertati dal proprietario dell’confinante che li ha informati della visita deinella loro.