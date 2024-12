Quicomo.it - La strada come una lastra di ghiaccio, auto si ribalta: morto un uomo

Leggi su Quicomo.it

L'elisoccorso è decollato da Como con la massima urgenza, ma non. c'è stato nulla da fare. Undi 52 anni èin un incidentele nella notte tra venerdì e sabato tra Travedona - Monate, in provincia di Varese. Lo schianto si è verificato intorno alle 3, sulla provinciale 36 (via.